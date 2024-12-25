Натуральные молочные продукты станут здоровым дополнением новогоднего рациона

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Новогодние праздники и зимние каникулы – время веселья, встреч с близкими и, конечно же, обильных застолий. Однако, диетологи из года в год напоминают о важности соблюдения правильного питания даже в этот период, чтобы избежать негативного влияния на здоровье и фигуру.

Дело в том, что переизбыток жирной, сладкой и соленой пищи, характерный для праздничного стола, может привести к проблемам с пищеварением, набору веса и снижению иммунитета. Поэтому важно помнить о балансе и умеренности. В частности, специалисты советуют включать в праздничный рацион натуральные молочные и кисломолочные продукты. Они являются источником легкоусвояемого белка, кальция, витаминов и полезных бактерий, способствующих нормализации пищеварения.

Казалось бы, привычным молочным продуктам не место на праздничном столе. Но это не так! Сметана 15%, например, может стать отличной альтернативой жирным соусам на основе майонеза, ее можно использовать в качестве заправки для салатов, смешав с горчицей. А йогурты десертной коллекции или со вкусом клубники подойдут для приготовления легких десертов. Самый простой рецепт: нарезать любимые фрукты, ягоды и добавить любимый йогурт.

Творог – еще один универсальный продукт, который можно использовать для самых разных праздничных блюд – закусок, десертов, выпечки. При этом продукт богат белком и кальцием, поможет чувствовать себя сытым дольше.

Незаменимым продуктом за праздничным столом станет сыр. Его можно добавить в горячие блюда, салаты, закуски, а также сделать нарядные канапе или просто оригинально нарезать. Польза очевидна: сыр не поднимает уровень холестерина в крови, содержит кальций, белок, магний, цинк и витамины A, D и K, что способствуют укреплению костей, даже повышает уровень рН в зубном налёте, обеспечивая защиту от кариеса.

Кефир способствует нормализации работы кишечника, этот кисломолочный напиток особенно актуален после обильных застолий. Стакан кефира на ночь поможет избежать тяжести в желудке.

Следуя простым рекомендациям по питанию и добавляя натуральные молочные и кисломолочные продукты в свой рацион, вы сможете насладиться вкусной пищей и поддержать свое здоровье в этот насыщенный период. При этом следует отдавать предпочтение следует продукции с натуральным составом.

Отличным выбором станет молочка от местных производителей – например, компании "Золотые луга". На предприятии чётко регламентированы стандарты качества, исключающие применение искусственных добавок — консервантов, усилителей вкуса, стабилизаторов, растительных жиров. В качестве сырья выступает цельное молоко высшего качества, контроль безопасности ведется на протяжении всего производственного цикла.

"На всех этапах технологического процесса сотрудники лаборатории отслеживают физико-химические и микробиологические показатели. замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов. За процессом на мониторах следит мастер. В дополнение к этому каждая партия готовой продукции также проходит проверку", — рассказала директор по качеству молочного комбината "Ситниковский" (филиала АО "Золотые луга") Алёна Пинигина.

Производители молочной продукции также напоминают, что даже в праздники важно придерживаться режима питания и не забывать о достаточном количестве воды. Включение молочных и кисломолочных продуктов в ежедневный рацион поможет легче перенести праздничные застолья и сохранить хорошее самочувствие на протяжении всех зимних каникул.