Перспективы современной офтальмологии обсудят на ежегодной научно-практической конференции в Тюмени

Фото: Областной офтальмологический диспансер

Ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция "Достижения и перспективы современной офтальмологии" пройдет в Тюмени 25 октября. Мероприятие состоится на площадке Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева с онлайн видеотрансляцией из офтальмологической операционной. Открытие в 10:00.

Программа конференции традиционно будет включать доклады от экспертов-офтальмологов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени по современным методикам лечения глаукомы, хирургии катаракты, реабилитации пациентов после хирургии, по профилактике и лечению офтальмологических патологий и современным клиническим рекомендациям.

Например, будут представлены результаты клинических исследований лекарственных препаратов, современные методы диагностики наследственных дистрофий сетчатки, особенности ведения пациентов с кератоконусом, новая методика комбинированного лазерно-хирургического лечения клапанных разрывов и регматогенной отслойки сетчатки и другие актуальные вопросы офтальмологии.

Ключевым событием станет проведение высокотехнологичных оперативных вмешательств в формате "живой хирургии". Операции с использованием современного комплекса офтальмохирургического оборудования и новых материалов проведут ведущие офтальмохирурги Тюменского областного офтальмологического диспансера Елена Петрова и Андрей Макаров, заведующий хирургическим отделением.

"Ежегодная офтальмологическая конференция в Тюмени уже зарекомендовала себя как масштабное событие для медицины не только Уральского федерального округа, но и всей России. В этом году значимость мероприятия дополняется тем фактом, что основной организатор – Тюменский областной офтальмологический диспансер – отмечает свой 75-летний юбилей и в рамках конференции не только подводит итоги многолетней работы, но и ставит амбициозные задачи по дальнейшему развитию офтальмологической службы в регионе", - отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера Юрий Елфимов.

Третий год к участию в конференции приглашают не только врачей, но и средний медицинский персонал. Вновь будет работать отдельная секция, посвященная их роли и особенностям работы в офтальмологии, совершенствованию профессиональной подготовки медицинских сестер, новому функционалу и современным подходам в лечении и профилактике офтальмологических заболеваний.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с полной программой конференции можно на сайте Тюменского областного офтальмологического диспансера. Также все новости публикуются в Telegram-канале.

Организатор мероприятия – ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер". При поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области. Соорганизаторы: Тюменская региональная общественная организация "Ассоциация офтальмологов", ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.