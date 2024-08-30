Молочные продукты – незаменимый источник энергии и здоровья для школьников

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Школьный возраст – время активного роста и развития, когда организму особенно необходимы питательные вещества. Правильное питание играет ключевую роль в формировании здоровья, физической и умственной активности.

Особое внимание стоит уделить молочным и кисломолочным продуктам, которые являются незаменимым источником кальция, белка, витаминов и микроэлементов, необходимых для роста и развития костей, зубов, мышц, а также для нормальной работы нервной системы и иммунитета.

Переход на школьное питание – важный этап в жизни первоклассника. Изменяется режим дня, появляется новая нагрузка на организм. Молочные продукты способны обеспечить необходимую энергию и питательные вещества.

Завтрак – главный приём пищи. Начинайте день с блюд из молочных продуктов. Например, овсяная каша с молоком и ягодами богата клетчаткой, белками и витаминами. Молочный коктейль с фруктами - лёгкий и питательный вариант, который зарядит энергией на весь учебный день. А сырники или творожная запеканка – сытные блюда с высоким содержанием кальция.

Ужин должен быть лёгкий, но полезный. Творог с фруктами или ягодами насытит организм кальцием и полезными веществами. А молоко с мёдом на ночь – отличное сочетание для спокойного сна.

Многим школьникам приходится делать быстрые перекусы в течение дня, наполненного занятиями, тренировками и учебой. И их тоже можно сделать полезными: йогурт с ягодами быстро утолит голод и зарядит энергией, кефир или ряженка нормализуют пищеварение. Бутерброд с сыром можно дополнить орешками и любимым фруктом.

При выборе молочных продуктов важно обращать внимание на их состав и натуральность. Избегайте продуктов с искусственными добавками, красителями, консервантами, которые могут негативно повлиять на здоровье ребенка.

Компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири – предлагает широкий ассортимент натуральных продуктов, изготовленных по традиционным рецептурам без использования вредных добавок. В линейке продукции вы найдете молоко, кефир, ряженку, йогурт, творог, сыр, сметану, питьевые десертные йогурты с оригинальными вкусами, а также оздоровительные напитки – ацидофилин, наринэ, биопростоквашу. Все они отличаются высоким качеством, соответствуют стандартам безопасности и имеют натуральный вкус.

Под торговой маркой "Золотые луга" выпускается уникальный продукт – ряженка с гранолой. В классический кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Получился не только вкусный, но и полезный продукт.

Включите молочные продукты в рацион своего ребенка, обеспечьте его организм необходимыми витаминами, минералами и энергией для успешной учебы и активного роста!