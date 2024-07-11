Кисломолочная продукция поможет укрепить иммунитет в любое время года

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

С 8 по 14 июля проходит Неделя сохранения иммунной системы – это отличный повод напомнить о важности укрепления защитных сил организма. И одним из главных союзников в этом деле является кисломолочная продукция.

Почему кисломолочка – идеальный помощник иммунитета? Это не просто вкусный и освежающий десерт, но и настоящий кладезь полезных для организма веществ, которые эффективно укрепляют организм.

Кисломолочные продукты содержат пробиотики – живые микроорганизмы, которые улучшают микрофлору кишечника, что является ключевым фактором для крепкого иммунитета. Также они богаты витаминами группы B, витамином D, кальцием, фосфором, магнием, калием и другими важными элементами, необходимыми для поддержания иммунной системы в тонусе.

Кисломолочные продукты легко усваиваются организмом, что особенно важно для людей с проблемами с пищеварением. В них содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов.

В мире кисломолочных продуктов существует множество вариантов, каждый из которых обладает целым набором полезных свойств. Кефир отличается освежающим вкусом и богат пробиотиками, способствует нормализации пищеварения и укреплению иммунитета. Йогурт – классический кисломолочный продукт с мягким вкусом, богатый пробиотиками и кальцием. Ряженка – кисломолочный продукт с нежным сладковатым вкусом, полученный из топленого молока.

Компания "Золотые луга" выпускает отдельную линейку оздоровительных кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!". Продукты обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием. Например, наринэ – лечебный напиток, который предписывается для восстановления микрофлоры кишечника и при дисбактериозах различной этиологии. Это источник не только ценных бактерий, но и витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К.

Ацидофилин содержит лактобактерии, богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку. Для людей, имеющих трудности с усвоением лактозы, этот продукт наиболее полезен, так как переваривается и усваивается значительно лучше, чем молоко. Ацидофилин обновляет работу желудочно-кишечного тракта, благотворно действует на иммунную систему и обмен веществ, а также активно используется в диетическом питании. А биопростокваша, являясь природным антибиотиком, разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте.

Производитель совместно с Тюменским государственным медицинским университетом провел клинические исследования по оценке воздействия на организм кисломолочных продуктов этой оздоровительной линейки. В исследованиях принимали участие добровольцы в возрасте от 34 до 74 лет, многие из них имели одно и более хронических заболеваний, небольшую физическую активность, те или иные проблемы с пищеварением. В течение четырех месяцев они употребляли по одному продукту ТМ "Живи здорОво!" и сдавали промежуточные анализы, при этом не имели других ограничений по питанию и образу жизни.

"Исследование показало, что регулярный прием кисломолочных напитков положительно влияет на уровень сахара крови и способствует поддержанию нормального уровня холестерина и мочевой кислоты крови, способствует уменьшению жалоб со стороны органов ЖКТ, улучшению общего самочувствия, повышению работоспособности", - отметила доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева.

Как включить кисломолочку в свой рацион? Начните день с чашки кефира, йогурта или ряженки. Используйте кисломолочные продукты как перекус между основными приемами пищи. Или же добавляйте кефир и йогурт в супы, запеканки, соусы, овощные салаты.

Важно помнить! Выбирать кисломолочную продукцию следует с минимальным содержанием сахара и без консервантов. Хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия.

Кисломолочные продукты – это вкусный и эффективный способ укрепить иммунитет и сохранить здоровье в любой сезон!