Современные методики хирургического лечения катаракты применяют в Тюменском офтальмологическом диспансере

Фото пресс-службы Тюменского областного офтальмологического диспансера

Катаракта – одно из самых распространенных заболеваний в мире у пожилых людей. Это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к потере зрения.

"Единственным способом лечения катаракты является операция по замене мутного хрусталика на искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ). Хирургическое лечение при катаракте в нашем диспансере ежегодно получают 2000 пациентов. Операция в большинстве случаев является плановой, проводится в формате "одного дня" под местной анестезией. Улучшение зрения отмечается уже на следующий день: передовые методики позволяют в большинстве случаев добиться полной зрительной реабилитации даже при самых тяжелых диагнозах", - рассказал главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, главный внештатный офтальмолог Тюмени и Тюменского района, офтальмохирург Леонид Протопопов.

Своими впечатлениями после операции делятся пациенты диспансера. Анатолий Григорьевич с жалобами на плохое зрение обратился в поликлинику и был направлен в офтальмологический диспансер. Левый глаз практически не видел! По результатам проведения диагностики было принято решение о проведении планового оперативного лечения катаракты.

Операцию провел заведующий хирургическим отделением, врач-офтальмолог высшей категории, хирург Андрей Макаров. Лечение прошло успешно, пациент сразу стал видеть левым глазом.

"Ничего не видел, а сейчас показали – и вижу, даже буквы!", - отметил Анатолий Григорьевич.

В 2023 году услуга диспансера "Хирургическое лечение катаракты" была высоко отмечена на региональном конкурсе "Лучшие товары и услуги Тюменской области", получив диплом лауреата в номинации "Услуги для населения".