Профилактическая акция "День борьбы с глаукомой" пройдет в Тюмени

Фото: пресс-служба Областного офтальмологического диспансера

Профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с глаукомой, состоится в Тюмени 23 марта. Акция по ранней диагностике глаукомы от Областного офтальмологического диспансера буде проходить в поликлиниках и больницах города, а также в ТРЦ "Кристалл" с 11:00 до 15:00.

Специальные зоны бесплатной диагностики в этот день будут организованы в городских поликлиниках №1, №3, №4, №5, №6, №8, №12, №13, №17, Областной больнице №19, Многопрофильном консультативно-диагностическом центре, Областной клинической больнице №2 (во взрослой поликлинике) и в Госпитале ветеранов. Здесь специалисты проведут измерение внутриглазного давления методом бесконтактной тонометрии.

Измерить внутриглазное давление все желающие смогут в ТРЦ "Кристалл", где будут ждать медицинские сестры офтальмологического диспансера.

"Глаукома – коварное необратимое заболевание, ранняя диагностика призвана защитить зрение от разрушающего действия этой болезни. Стоит знать, что глаукома развивается незаметно для пациента, чаще всего – без жалоб и симптомов. Выявить глаукому на ранних стадиях, пока не пострадали зрительные функции, возможно при комплексном обследовании. Первый шаг – измерить внутриглазное давление. Это мы и предлагаем сделать участникам акции, которая стала ежегодной", - отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, главный внештатный специалист г. Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов.

Пациентам, которые войдут в группу риска по глаукоме в результате диагностики, будет предложена запись на прием к врачу-офтальмологу. Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и получить рекомендации от тюменских медиков.

Профилактическое мероприятие "День борьбы с глаукомой" проходит при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области, оно направлено на укрепление общественного здоровья в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В 2023 году участие в акции приняли более 1000 человек. Среди них были выявлены пациенты с повышенным внутриглазным давлением. Их направили на дополнительное обследование.

Отметим, за 2023 год более 9,8 тысяч раз посетили Тюменский областной офтальмологический диспансер пациенты с диагнозом глаукома. В группу риска возникновения глаукомы входят пациенты старше 40 лет, пациенты с близорукостью высокой степени, с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, долго применяющие стероиды, а также те, у кого глаукома выявлена у ближайших родственников.