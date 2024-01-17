Контроль за артериальным давлением поможет избежать развития ретинопатии сетчатки

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Распространенные хронические неинфекционные заболевания, например, болезни системы кровообращения могут привести к нарушениям работы других органов и различным осложнениям, в том числе — органа зрения. Так, повышенное кровяное давление и сахарный диабет могут стать причиной развития ретинопатии сетчатки.

Ретинопатия — это поражение сетчатки глаза, которое возникает на фоне общих заболеваний организма. Опасность патологии обусловлена острыми окклюзиями сосудов сетчатки, которые требуют немедленной медицинской помощи. При отсутствии своевременного лечения ретинопатия нередко становится причиной дистрофии сетчатки, ведущей к атрофии зрительного нерва и наступлению необратимой слепоты.

"Изменение состояния сосудов сетчатки при гипертонической болезни, сопровождающейся стойким повышением артериального давления, называют гипертонической ретинопатией. На первых порах заболевание протекает практически бессимптомно. Однако на поздних стадиях отмечается значительное снижение остроты зрения, сужение его полей", — отмечает врач-офтальмолог отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Татьяна Ниязова.

Гипертоническая ретинопатия может выявляться в любом возрасте, но наиболее ей подвержены пожилые люди и лица, страдающие высоким артериальным давлением, в том числе с заболеваниями почек и надпочечников. Курение усугубляет проявления гипертонической ретинопатии. А сочетание гипертонии и сахарного диабета значительно повышает вероятность потери зрения.

Диагностировать заболевание сетчатки можно при осмотре у врача-офтальмолога, в том числе на ранних стадиях — при офтальмоскопии.

"Если у вас на протяжении длительного времени наблюдается повышенное артериальное давление, есть скачки давления — сообщите об этом офтальмологу. По итогам осмотра и офтальмоскопии врач может дополнительно назначить другие обследования, например, оптическую когерентную томографию сетчатки, УЗИ внутренних структур глаза, ангиографию", — рассказала Татьяна Ниязова.

Единственным действенным методом лечения гипертонической ретинопатии является постоянный контроль артериального давления и регулярный прием гипотензивных препаратов. При дистрофии сетчатки также может быть показана лазеркоагуляция сетчатки. Кроме того, требуется постоянное динамическое наблюдение специалиста-офтальмолога.

Для профилактики гипертонической ретинопатии необходимо посещать офтальмолога не реже раза в год, если проблем с артериальным давлением нет, и дважды в год — если гипертония уже диагностирована.

Отметим, с 15 по 21 января проходит Неделя профилактики неинфекционных заболеваний. К основным типам хронических неинфекционных заболеваний относят болезни системы кровообращения, органов дыхания, злокачественные новообразования, сахарный диабет. Важнейшую роль в профилактике этих заболеваний играют регулярное прохождение медицинских осмотров и диспансеризации, контроль за своим здоровьем.