Плохое зрение может влиять на мозг и ускорять старение организма

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Эта неделя посвящена сохранению здоровья головного мозга. С возрастом зрение слабеет практически у каждого. Миллионы пожилых людей в мире вынуждены пользоваться очками, лечить различные заболевания глаз. Плохое зрение снижает качество жизни.

Но, оказывается, оно также влияет на мозг, ускоряя его старение. В рамках Всемирного дня мозга врач-офтальмолог высшей категории отделения глаукомы Тюменского областного офтальмологического диспансера Ирина Немцова рассказывает, как плохое зрение может повлиять на мозг.

В головной мозг от наших глаз идут зрительные нервы. У нас два глаза и, соответственно, два зрительных нерва. Перед мозгом они перекрещиваются и возникает зрительная хиазма — перекрест зрительных нервов. Внутри этого перекреста зрительные нервы обмениваются своими аксонами, и в итоге в правое полушарие попадает информация от правых половин сетчаток каждого глаза, а в левое полушарие — от левых половин сетчаток. Это нужно для того, чтобы изображение от правого и левого глаза сформировалось в объемную картинку.

Известно, что поражение структур, которые расположены за глазным яблоком (это зрительный нерв и зрительные центры в головном мозге), приводит к неврологическим проблемам, которые могут сопровождаться и "глазной" симптоматикой.

"Структуры зрительного анализатора теснейшим образом связаны с сетчатой оболочкой глаза, и разобраться, является ли патология офтальмологической или неврологической, бывает иногда непросто. Это касается, к примеру, таких болезней, как воспаление зрительного нерва, ишемическая и наследственная зрительная невропатия. В свою очередь, поражение головного мозга обычно отражается на состоянии кровеносных сосудов глазного дна, а также других тканей органов зрения. Следовательно, необходим комплексный подход к обследованию пациентов с неврологическими и глазными болезнями", - отмечает Ирина Немцова.

Если у пациента отмечаются признаки поражения нервной системы, опытный офтальмолог направит на консультацию к врачу-невропатологу, что позволит своевременно выявить заболевание нервной системы и провести его лечение.