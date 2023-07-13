Глазной зуд может свидетельствовать о демодекозе

Фото Областного офтальмологического диспансера

Летом могут обостриться некоторые глазные болезни, причем есть среди них такие, на которые в повседневной жизни человек может и не обратить внимания, списав на временную аллергию. В число таких неприятных заболеваний входит демодекоз.

Демодекоз вызывается паразитированием условно-патогенного клеща – железницы угревой. Микроскопический клещ обитает в протоках сальных и мейбомиевых желез, а также в устьях волосяных фолликулов человека. В норме существование клеща не вызывает у человека проблем, часто болезнь протекает бессимптомно, но при активизации железицы демодекоз начинает прогрессировать. Заразиться подкожным клёщом можно контактным путём, как правило, от человека. Вероятен и бытовой путь заражения: через постельное бельё, предметы гигиены, одежду.

Как заподозрить демодекоз?

"Первый признак демодекоза – выраженный зуд, чаще появляющийся в вечернее и ночное время, когда клещ активнее. Также в списке – отёк век, выпадение ресниц и бровей, появление чешуек у корней ресниц. Характерен вид поражённого века: налёт по краю век, ресницы слипшиеся, окружены корочками в виде муфты. Также болезни могут сопутствовать частые ячмени, рецидивирующая угревая сыпь, розацеа", - поясняет заведующий сектором по контролю качества медицинской помощи и медицинской статистики, врач-офтальмолог Тюменского областного офтальмологического диспансера, к.м.н. Светлана Шатских.

Как диагностировать демодекоз?

Основной метод диагностики демодекоза – микроскопическое исследование ресниц. В Тюмени тестирование проводится в Областном кожно-венерологическом диспансере по адресу: ул. Республики, 5. Направление на обследование можно получить у терапевта в поликлинике по месту жительства. Запись на процедуру не требуется, прием осуществляется в будние дни с 8:00 до 13:00 в порядке живой очереди. Диагностика платная – 575 рублей, оплату можно произвести на месте. Телефон для справок: 8 (3452) 56-14-43.

"К диагностике необходимо подготовиться. За 2-3 дня до обследования нужно исключить использование косметики и глазных капель, а также системный прием антибактериальных препаратов. За сутки – мытье головы, кожи лица и шеи. Во время процедуры с каждого глаза берётся по 8 ресниц: четыре с верхнего века, четыре с нижнего. При поражении кожных покровов проводят микроскопическое исследование соскоба кожи", - рассказывает Светлана Шатских.

Как лечить демодекоз?

Анализ готовится в течение суток. Прийти за ним требуется самостоятельно в рабочее время Областного кожно-венерологического диспансера. Клинически значимое количество клеща при исследовании ресниц и кожи – 6 и более особей на 1 квадратный сантиметр. В случае подтверждения диагноза нужно обратиться к офтальмологу.

В Тюмени лечением демодекодоза занимается Областной офтальмологический диспансер. Глазной демодекоз может проходить как изолировано, так и в сочетании с демодекозом кожи лица и других участков тела, поэтому терапия проводится врачом-офтальмологом совместно с дерматологом. Также показана консультация гастроэнтеролога и эндокринолога.

"Определяющее направление лечения – тщательная гигиена лица и век. Требуется ежедневная обработка кожи лица детским или дегтярным мылом. В течение 10-14 дней – обработка края век специализированным гелем, чередуя с антибактериальной мазью. Кроме того, с помощью ватной палочки нужно аккуратно обрабатывать края век спиртовым раствором календулы или маслом чайного дерева, не допуская ожога слизистой оболочки глаза, оттягивая веко от глазного яблока. Также в течение от месяца и более показана инстилляция увлажняющих капель. И в период лечения следует придерживаться диеты с ограничением употребления пряностей и острых блюд", - отмечает Светлана Шатских.