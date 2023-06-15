В KIDODO помогают адаптироваться к детскому саду малышам от 1 года

Фото: сеть частных детских садов KIDODO

Сеть детских садов KIDODO и ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" набирает в группы детей от 1 года. Процесс адаптации малышей проходит мягко, с учётом их возраста и индивидуальных особенностей. Система привыкания к режиму, новой обстановке и коллективу отрабатывалась на протяжении 18 лет, с момента создания самого первого частного детского сада группы компаний "Ступеньки".

"Не все родители могут себе позволить оставаться с ребёнком дома до трёх лет. Мы также понимаем, как нелегко даётся решение отдать своего совсем ещё маленького сыночка или дочку в детский сад. В наших ясельных группах процесс адаптации и социализации проходит мягко, под контролем психолога. Благодаря малой численности групп, каждый ребёнок получает внимание и заботу сразу двух воспитателей и помощника", — говорит директор детского сада "Ступеньки" Оксана Шерман.

Для особенно чутких малышей в KIDODO разработали систему мягкой адаптации Welcome. Она состоит из трёх этапов: индивидуальной консультации психолога и логопеда, которые определяют тип адаптации, приветственной недели, в течение которой ребёнок знакомится с детским садом вместе с родителем, и адаптационного месяца, где постепенно продлевается время его самостоятельного пребывания в группе. Адаптация по системе Welcome проходит по предварительной записи и с ограничением по количеству детей. Подать заявку на услугу могут и родители более взрослых детей, которые начинают знакомство с детским садом.

Напоминаем, что детские сады KIDODO находятся в районе МЖК – на Богдановича, 16 и в районе Дома Обороны – на Полевой, 105. Ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" ждёт малышей на Депутатской, 122. Деткам надо только уметь ходить, остальному их научат чуткие и внимательные педагоги.