В Тюмени за пять лет открыли 20 новых корпусов детсадов

За последние пять лет в Тюмени открыли 20 корпусов детских садов. Сеть дошкольных образовательных учреждений в Тюмени включает 63 муниципальных детсада, их посещают около 59 тысяч дошкольников, и 25 негосударственных дошкольных организаций, в которые ходят 1 623 малыша, сообщила директор департамента образования Администрации города Ольга Тренина депутатам гордумы.
Из общего числа посещающих детсады детей - 4,2 тысячи с ограниченными возможностями здоровья и 1,3 тысячи детей-инвалидов. На базе образовательных организаций работают 42 логопедических пункта для детей с речевыми нарушениями. Их каждый месяц посещают более тысячи детей.
В послании депутатам облдумы в ноябре губернатор Александр Моорсообщил, что до конца года в Тюмени введут в эксплуатацию детский сад и школу в микрорайоне Мелиораторов, а в 2025 году - детский сад в районе ЖК “Легенда парк” и школу в микрорайоне Березняковский.
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