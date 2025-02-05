В "Тюменской слободе" к концу 2025 года откроют новый детсад

В микрорайоне "Тюменская слобода" в четвертом квартале этого года планируют достроить и открыть детсад на 317 мест. Подрядчик "ЖБИ-3" уже установил коробку трехэтажного здания. Ведёт работы по кладке перегородок внутри помещения, по монтажу системы отопления и слаботочной системы. Общий процент выполненных работ по строительству детского сада на февраль - около 40%.

Главный инженер компании "ЖБИ-3" Артём Милютин:

Это наш юбилейный проект. Уже 10 соцучреждений в панельном исполнении мы сделали. По этому детскому саду укладываемся в сроки, планируем достроить в октябре 2025 года. На данный момент монтаж железобетонных изделий закончен на 100%. Ведутся работы по утеплению кровли и внутри помещения. Материалы используем, в основном, свои: железобетонные панели, плиты.

В саду будет 14 групп с буфетами, игровыми, отдельными спальнями. В проекте предусмотрены кабинеты индивидуальных занятий, коррекции речи, музыкальный и спортивный залы, кабинет рисования, пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения.

"Проект типовой, подрядная организация строила такие же детские сады в Плеханово, Антипино, Мелиораторов. Саду присвоен адрес: ул. Вьюжная д. 3. Это уже не первый объект в "Тюменской слободе", который ГКУ ТО "УКС" построил для тюменцев", - отметил начальник управления организации строительства Управления капитального строительства Тюменской области Александр Жарков.

Скорость возведения детского сада обусловлена ещё и тем, что подрядчик готовит панели и устанавливает окна сразу на заводе, проводит первичную окраску плит там же, а уже сборка здания происходит на месте, подчеркнули в Главном управлении строительства Тюменской области.