Якушев и Моор открыли школу-детсад в поселке Московском

Общеобразовательную школу на 1100 мест с блоком дошкольного отделения на 350 мест открыли в поселке Московском Тюменского района. В торжественной линейке по случаю этого важного события приняли участие секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и другие почетные гости.

Школа состоит из четырех блоков, на площади в 28,4 тысячи квадратных метров помимо учебных классов вместимостью до 30 человек, оборудованы библиотечный и медиацентры, мастерские для мальчиков и девочек, столовая более чем на 500 мест, просторный актовый зал, два тренажерных и спортивный залы.

После экскурсии и линейки с церемонией официального открытия школы Владимир Якушев поделился впечатлениями:

Прекрасный объект! Есть все для творческого развития детей. И спортом есть где позаниматься, прекрасная столовая, актовый зал —здесь есть все технологии, которые позволяют сделать в целом образовательный процесс очень творческим, интересным и правильным, а развитие детей гармоничным. Педагогический коллектив хорошо подготовленный. Думаю, что из этой школы будет много талантливых выпускников, которые затем и в истории нашей страны сыграют делеко не последнюю роль.

Что касается участия Тюменской области в целом в президентской программе модернизации образования, то, по словам Якушева, все объекты, которые должны быть построены, капитально отремонтированы - введены и отремонтированы в сроки. "У нас есть свой рейтинг — сточки зрения первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии "Единая Россия" по прямому поручению президента контролирую эту программу. Тюменская область находится в зеленой зоне, нет никаких проблем, знаю о больших планах по выводу и строительству образовательных объектов. В целом хочу сказать, что жители Тюменского района получили прекрасный объект, причем здесь еще есть инфраструктура, которая должна работать не только на учеников этой школы, но и на жителей близлежащих микрорайонов — и спортивная инфраструктура, и актовый зал", - отметил Якушев.

Александр Моор сообщил, что к Тюменскому району, где быстро растут жилые комплексы, активно ведется индивидуальная застройка, где выделялись участки многодетным семьям, у властей отдельное внимание. "Еще две школы строятся, такие же большие - в поселке Винзили и селе Мальково - вместо старых небольших школ. За последние годы пять школ в Тюменском районе были капитально ремонтированы. Ну и, безусловно, на перспективу имеем план строительства новых школ в Тюменском районе, исходя из темпов застройки и динамики роста численности детей", - сообщил о планах губернатор.

В целом по региону ведется большая программа строительства соцобъектов, в том числе объектов образования. Сейчас строят 12 школ и два детсада.