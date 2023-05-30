В KIDODO знают по опыту: лето – благоприятное время, чтобы малышам начать ходить в детский сад

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Сеть частных детских садов KIDODO и ясли-сад "Ступеньки" ведут запись малышей 1-3 года в ясельные группы. Педагоги и психологи учреждения советуют: летний период больше всего подходит для адаптации к детскому саду, новому режиму и коллективу.

"Летом световой день начинается рано, активно светит солнце, на душе радостно и у взрослых, и у детей. С таким настроением пережить разлуку с мамой будет легче, — говорит психолог, нейропсихолог KIDODO Вероника Косцова. — Летом детки, как правило, реже болеют, больше времени проводят на свежем воздухе, им проще одеваться и раздеваться".

Детские сады KIDODO находятся в районе МЖК – на Богдановича, 16 и в районе Дома Обороны – на Полевой, 105. Ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" ждёт малышей на Депутатской, 122. Деткам надо только уметь ходить, остальному их научат чуткие и внимательные педагоги.

Преимуществом является то, что на каждую группу приходится по 2 опытных воспитателя и 1 помощник, а детей не больше 20: каждому ребёнку достанется максимум внимания и заботы. Адаптационный период проходит под контролем психолога с учётом особенностей малыша. А градус тревоги родителей поможет снизить доступ к онлайн-видеонаблюдению.

Чтобы развеять все сомнения, можно прийти на экскурсию, увидеть всё своими глазами и задать самый важные вопросы. Телефон для записи общий: 500-908. Заявку на место в группы детского сада можно оставить на сайте KIDODO и сайте "Ступенек".