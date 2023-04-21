Тюменцы приняли участие в первом Российском форуме дизайна и моды

В Москве 18 и 19 апреля прошёл первый Российский форум дизайна и моды, в котором приняла участие тюменская делегация.

Организаторами форумы выступили Фонд Росконгресс, Союз дизайнеров России, РГУ им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор - правительство Москвы. Форум состоялся при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства креативных индустрий, Агентства стратегических инициатив.

На протяжении двух дней деловая программа Форума охватила основные проблемы профессионального сообщества: цифровизация модной индустрии, меры государственной поддержки отрасли, новые партнерские форматы, ESG-тенденции, авторское право в дизайне, вопросы использования искусственного интеллекта, проблемы подготовки кадров, экспортные стратегии для российского дизайна и моды.

Мероприятие получилось насыщенным и плодотворным, организаторам удалось собрать большую аудиторию гостей со всех уголков России, участники обменялись опытом, получили возможность иначе взглянуть на решение стоящих перед отраслью проблем, приобрели новые знакомства с перспективами дальнейшего сотрудничества.