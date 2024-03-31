Дизайнер интерьера дала советы обладателям маленькой кухни

Дизайнер интерьера Екатерина Шкурат рассказала о небольших хитростях, которые помогут в организации пространства кухни.

1. Стены могут вместить больше, чем вы можете представить. Например, можно повесить доску для утвари с крючками. Так, можно разместить кастрюли, сковородки, приборы.

2. Используйте верхние части своих шкафов. Если кухонный гарнитур не достает до потолка, вы можете сверху хранить сервировочные блюда для особых случаев и даже дополнительные принадлежности, которые не нужны в обозримом будущем. Если вы беспокоитесь о том, как это будет выглядеть, подумайте о том, чтобы использовать несколько красивых корзинок. Это позволит гармонично спрятать свои припасы.

3. Раскладной стол – это возможность использовать стол, когда вам нужно, и убирать его с пространства кухни, когда в нем нет необходимости.

4. Купите симпатичные складные стулья и повесьте их. Независимо от того, выберете вы в конечном итоге раскладной стол или нет, вы можете освободить немного места на полу, повесив обеденные стулья на простенок, который подходит их размерам.

5. Используйте фартук на все 100% Кухонный фартук может стать чем-то большим, чем просто красивым акцентом! Повесьте подставку для кружек, приборов, или добавьте несколько крючков, рейлингов для вашей кухонной утвари.

6. Превратите полки шкафов и кладовых в выдвижные ящики. Нам нравится полка, когда она висит на стене, но, когда она находится в шкафу или кладовой, бывает очень трудно разглядеть, что спрятано в глубине. Вот почему особенно на маленьких кухнях, где не так много места для размещения, предпочтение лучше отдать выдвижным ящикам. Если у вас нет возможности изменить кухонный гарнитур, просто поставьте корзины на полки, чтобы можно было выдвигать их и получать доступ к тому, что находится в глубине.

7. Повесьте магнитную подставку для ножей. Когда пространство столешницы на вес золота, важен каждый сантиметр. Освободите больше места, прикрепив столовые приборы к стенам с помощью магнитной планки для ножей. Вы даже можете использовать его, чтобы повесить вещи, которые не являются ножами.

8. Используйте низ шкафов. Когда вам кажется, что ваши шкафы полностью заполнены и в них больше ничего не поместится, подумайте о них с нижней стороны. Вы можете прикрепить крючки к днищу, чтобы держать кружки и мелкие инструменты. Или используйте магнитные полоски, чтобы сделать подставку для специй, сообщает Тюменская область сегодня.