Дизайнер предложила необычное решение для садового участка

Интересным дизайнерским решением для придания уникальности своему участку - альпийская горка – каменистый рельеф с использованием альпийских растений.

О тонкостях ее создания рассказала ландшафтный дизайнер специализированной студии "ДВА" Анна Орлова.

Альпийская горка – это довольно крупное сооружение, и оно нетипично для местности Тюменской области. Поэтому, прежде чем начинать насыпать горку, нужно подумать, как она будет вписываться в остальной сад. Анна рекомендует посмотреть на просторах интернета, как выглядит настоящий альпийский ландшафт.

– Если вы решили создать горку, то необходимо разметить три ее зоны. Первая зона – предгорье, это плавное повышение рельефа, в котором собирается большое количество влаги. Второй зоной является горка – сама возвышенность, с довольно сухим климатом. И третьей зоной станет фон, который поддержит высоту вашей горки в пространстве, – объяснила дизайнер.

После разметки этих зон на земле можно приступать к формированию рельефа – геопластике. Там, где планируется самая высокая точка, необходимо уложить дренажный слой из крупного камня. Для дренажа можно использовать колотый бетон, бутовый камень, керамзитоблоки. Высота слоя должна составлять примерно 30% от остальной части. После формирования дренажный слой просыпается грунтом, который следует хорошо уплотнить. На этом этапе Анна рекомендует не делать крутых склонов, сообщает Тюменская область сегодня.