Гимнастика – эффективная и простая помощь при переутомлении глаз

Гимнастика для глаз является одновременно эффективной и простой помощью при переутомлении глаз, которую вы можете оказать себе самостоятельно.
"Важно помнить, что положительный эффект от какой-либо гимнастики возможен лишь при условии регулярного выполнения тренировок. Гимнастику для глаз желательно выполнять каждый день", - отмечает заведующий отделением терапевтической офтальмологии Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог Анастасия Добрусь.
Приведённые ниже упражнения направлены на борьбу со зрительным переутомлением, стимуляцию кровообращения, увлажнение глазной поверхности, расслабление аккомодации:
1. Интенсивное моргание без напряжения глазных мышц в течение двух минут. Упражнение помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.
2. Вождение открытыми глазами, повторяя силуэт цифры восемь. Упражнение нужно повторять примерно 5-7 раз. Упражнение полезно для глазных мышц.
3. Круговые движения глазами. Первые 10 раз необходимо водить глазами по часовой стрелке, а затем еще 10 раз – в противоположном направлении. После выполнения нужно закрыть лаза и отдохнуть в течение минуты.
4. Вокруг себя следует выбрать несколько предметов (это может быть ваза, шкатулка, статуэтка и подобное). И далее взглядом необходимо обвести эти предметы по контуру, повтори упражнение 5-8 раз.
5. Зажмурьте глаза на 3-5 секунд, а после широко откройте, повторите упражнение 7-8 раз. Упражнение помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.
6. Сделайте метку на оконном стекле, например, нарисуйте ее маркером, наклейте кусочек бумаги. Сначала смотрите на метку, затем переведите взгляд вдаль, на отдаленный предмет – здание, дерево, фонарный столб. Повторите 10 раз.
7. Правило 20-20-20, которое помогает избавиться от дискомфорта больных глаз. 20-20-20 означает, что вам нужно делать после каждых 20 минут работы перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстоянии не менее 6 метров.
Положительным эффектом от выполнения гимнастики для глаз является то, что она способна помочь:
* снять усталость, расслабиться благодаря кратковременному отвлечению от монотонной работы
* восстановить кровообращение в глазах;
* укрепить глазные мышцы.
Одновременно с этим важно понимать, что гимнастика для глаз направлена только на борьбу со зрительным перенапряжением и его последствиями. Упражнения не избавят вас от близорукости, дальнозоркости или астигматизма, но помогут справиться с перенапряжением и сопровождающим его дискомфортом.
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