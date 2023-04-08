Гимнастика – эффективная и простая помощь при переутомлении глаз

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Гимнастика для глаз является одновременно эффективной и простой помощью при переутомлении глаз, которую вы можете оказать себе самостоятельно.

"Важно помнить, что положительный эффект от какой-либо гимнастики возможен лишь при условии регулярного выполнения тренировок. Гимнастику для глаз желательно выполнять каждый день", - отмечает заведующий отделением терапевтической офтальмологии Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог Анастасия Добрусь.

Приведённые ниже упражнения направлены на борьбу со зрительным переутомлением, стимуляцию кровообращения, увлажнение глазной поверхности, расслабление аккомодации:

1. Интенсивное моргание без напряжения глазных мышц в течение двух минут. Упражнение помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.

2. Вождение открытыми глазами, повторяя силуэт цифры восемь. Упражнение нужно повторять примерно 5-7 раз. Упражнение полезно для глазных мышц.

3. Круговые движения глазами. Первые 10 раз необходимо водить глазами по часовой стрелке, а затем еще 10 раз – в противоположном направлении. После выполнения нужно закрыть лаза и отдохнуть в течение минуты.

4. Вокруг себя следует выбрать несколько предметов (это может быть ваза, шкатулка, статуэтка и подобное). И далее взглядом необходимо обвести эти предметы по контуру, повтори упражнение 5-8 раз.

5. Зажмурьте глаза на 3-5 секунд, а после широко откройте, повторите упражнение 7-8 раз. Упражнение помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.

6. Сделайте метку на оконном стекле, например, нарисуйте ее маркером, наклейте кусочек бумаги. Сначала смотрите на метку, затем переведите взгляд вдаль, на отдаленный предмет – здание, дерево, фонарный столб. Повторите 10 раз.

7. Правило 20-20-20, которое помогает избавиться от дискомфорта больных глаз. 20-20-20 означает, что вам нужно делать после каждых 20 минут работы перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстоянии не менее 6 метров.

Положительным эффектом от выполнения гимнастики для глаз является то, что она способна помочь:

* снять усталость, расслабиться благодаря кратковременному отвлечению от монотонной работы

* восстановить кровообращение в глазах;

* укрепить глазные мышцы.

Одновременно с этим важно понимать, что гимнастика для глаз направлена только на борьбу со зрительным перенапряжением и его последствиями. Упражнения не избавят вас от близорукости, дальнозоркости или астигматизма, но помогут справиться с перенапряжением и сопровождающим его дискомфортом.