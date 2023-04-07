Здоровый образ жизни и регулярные профосмотры уберегут от заболеваний глаз

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Его лозунг в этом году: "Здоровье для всех". Тюменские врачи-офтальмологи напоминают, что здоровый образ жизни и регулярные профосмотры уберегут от заболеваний глаз.

Как видят люди с разными заболеваниями органа зрения?

* Близорукость (миопия): хорошее зрение на близком расстоянии, размытость и потеря четкости при взгляде вдаль.

* Дальнозоркость (гиперметропия) - это низкое зрение вблизи, при недостаточной аккомодации и большом "плюсе", низкая острота зрения может быть и вдаль.

* Астигматизм: низкая острота зрения, размытость, искажение контуров предметов.

* Катаракта (помутнение хрусталика): падение остроты зрения, "пелена" перед глазами.

* Глаукома: на ранних стадиях практически без симптомов, при прогрессировании - сужение периферического поля зрения.

* Деструкция стекловидного тела: плавающие "мушки, червяки, нитки, точки" перед глазами.

* Макулопатия (заболевания центральной области сетчатки): низкое зрение, искажение предметов, тёмное пятно перед глазом.

* Отслойка сетчатки: "занавеска", "шторка" перед глазом.

"Самое распространенное нарушение зрения – миопия или близорукость. Ей страдают, по разным оценкам, от 1,97 до 3,4 млрд человек. Причем в последние годы близорукость "помолодела": если раньше миопию впервые выявляли в школьном возрасте, то теперь ее нередко диагностируют у дошкольников. Далее по распространенности: возрастная дальнозоркость, макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, глаукома. Большая часть этих заболеваний излечима при своевременной диагностике и лечении.", - отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, главный внештатный офтальмолог г. Тюмени и Тюменского района, офтальмохирург Леонид Протопопов.

Регулярное офтальмологическое обследование дает возможность оценить состояние глаз, определить, не прогрессирует ли имеющееся заболевание, нет ли осложнений. Кроме этого, ежегодные проверки позволяют использовать подходящую коррекцию, предупреждают осложнения.

Так, взрослым людям с 18 до 64 лет, у которых нет проблем со зрением, следует посещать офтальмолога минимум раз в 2 года для профилактического осмотра. А людям старшего возраста, после 65 лет, необходимо проверять зрение не реже, чем 1 раз в год. Обязательно посещать офтальмолога женщинам во время беременности.

Профосмотры ребёнка у офтальмолога следует проводить уже с первого месяца жизни. Если нет дополнительных показаний, то на приём нужно явиться в 1 год, 3 года, в 6 и 7 лет (перед школой желательно пройти полноценное обследование), далее – раз в год, если нет других рекомендаций.

Регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание приводит к оздоровлению организма в целом и снижает риск заболеваний глаз.