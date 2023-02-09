Исследование TelecomDaily: Интернет от Дом.ру - самый быстрый по скорости загрузки файлов и стабильный в Тюмени

Иллюстрация предоставлена АО "ЭР-Телеком Холдинг"

ИАА TelecomDaily провело масштабное исследование в сорока городах России, по результатам которого Дом.ру был признан лучшим оператором Тюмени по скорости загрузки файлов и стабильности Интернет-соединения.

В октябре-ноябре 2022 года компания TelecomDaily провела несколько миллионов замеров через приложение "Мегабитус" (Megabitus). Это приложение работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных характеристик, а также задержки передачи Интернет-сигнала и стабильность доступа в Интернет.

В Тюмени лидером по скорости загрузки был признан Дом.ру - оператору удалось достичь показателя в 206,87 Мбит/с. Стоит отметить, что Дом.ру стал лидером по скорости загрузки в 70% исследованных городов.

Кроме того, в Тюмени, как и во всех 40 городах, где проводились замеры, скоростной Интернет от Дом.ру был признан лидером по стабильности соединения — она измеряется минимальным уровнем задержки сигнала. Чем ниже этот параметр, тем выше скорость отклика Интернет-ресурсов.

Таким образом, согласно результатам исследования, Дом.ру обеспечивает лучший в городе среди федеральных Интернет-операторов опыт загрузки и трансляции больших файлов, общения по видеосвязи и онлайн-игр через быстрое и стабильное Интернет-соединение.

В исследовании приняли участие следующие сорок городов: Санкт-Петербург, Казань, Тула, Самара, Ростов-на-Дону, Курган, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Пенза, Рязань, Томск, Красноярск, Барнаул, Тверь, Курск, Брянск, Набережные Челны, Оренбург, Липецк, Иркутск, Ижевск, Омск, Уфа, Воронеж, Краснодар, Магнитогорск, Киров, Тюмень, Ульяновск, Волгоград, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Чебоксары, Волжский, Нижнекамск, Дзержинск, Энгельс, Сызрань.

Самый стабильный – Интернет с самой высокой скоростью отклика Интернет-ресурсов, и самым низким уровнем задержки при загрузке и трансляции тяжелого контента и видеосвязи по результатам исследования, проведенного компанией ООО "МегаБитус" среди операторов фиксированной связи в 40 городах России за период октябрь-ноябрь 2022г. Услугу доступа к сети Интернет в г. Улан-Удэ предоставляет ООО "БИКС+", в остальных вышеуказанных городах - АО "ЭР-Телеком Холдинг".