Всегда на связи: "Ростелеком" увеличил оптическую сеть в Тюменской области на 470 километров

Сгенерировано AI

В 2024 году "Ростелеком" провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории региона более 470 километров оптики. Почти 100 километров построенных линий связи — это крупные магистрали за пределами муниципалитетов, остальные — сети внутри населенных пунктов.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:

Внедрение оптических технологий — ключевой этап модернизации связи в Тюменской области. Провайдеры, в том числе компания “Ростелеком”, активно участвуют в обновлении телекоммуникационной инфраструктуры и повышении качества услуг, реализуют федеральные и региональные проекты. Высокоскоростной интернет дает возможность использовать цифровые сервисы портала госуслуг, общаться в социальных сетях и мессенджерах, а предпринимателям — цифровизировать бизнес, внедряя в офисах или на производстве современные телеком-услуги.

В 2024 году "Ростелеком" обеспечил оптическим интернетом 52 новостройки Тюменской области, находящиеся в зоне технической возможности подключения. Теперь жители региона могут пользоваться различными цифровыми сервисами и услугами: умными домофонами, системой видеонаблюдения, онлайн-кинотеатром Wink.ru, образовательной платформой "Лицей" и другими продуктами. Самыми крупными объектами по подключению цифровых решений компании стали жилищные комплексы "Дивный квартал у озера", "Машаров", "Меридиан Юг", "Ново Комарово", "Никольский", "Онегин. Дом у озера", "Сердце Сибири" и "Семья" в Тюмени.

Оптические каналы связи имеют высокую пропускную способность, которая может быть адаптирована под растущие потребности пользователей. Инновационная технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля в квартиру абонента. Оптика обеспечивает клиентам доступ к полному спектру современных решений: домашней Wi-Fi-cети, онлайн-кинотеатру Wink.ru и линейке сервисов системы "Умный дом". Один из них – облачное видеонаблюдение. Например, уличные камеры станут хорошими виртуальными помощниками для жителей частного сектора. Через мобильное приложение "Умный дом", собственники могут видеть и слышать все, что происходит вокруг дома. В случае подозрительных событий пользователю придет моментальное уведомление на смартфон. Видеозаписи надежно защищены и доступны в облачном хранилище приложения только хозяину оборудования.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома":

За 2024 год мы охватили оптикой рекордное количество домохозяйств – 32 000, восстановили 25 колодцев кабельной канализации и заменили более 2 000 устаревших опор связи. Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такая масштабная модернизация проведена в Тюменской области впервые. Волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах, позволит жителям региона беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании. На сегодняшний день организованная “Ростелекомом” цифровая инфраструктура обеспечивает более 86 % домохозяйств региона доступом к быстрому выходу в Сеть.

В Тюменской области работы по строительству линий связи по технологии "оптика в квартиру" "Ростелеком" ведет с 2010 года. Сначала сеть была организована в городах, а затем к монтажу приступили и в селах. В планах компании на 2025 год — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи в регионе.

Фото предоставлены пресс-службой компании "Ростелеком"