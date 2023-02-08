Радио "Рекорд Тюмень" ищет гуру флирта

Афиша предоставлена организаторами

Всех считающих себя гуру флирта радио "Рекорд Тюмень" зовёт сыграть в игру "Великий соблазнитель" (12+) на шоу "Мега утро".

Только в течение этой недели участникам предстоит пригласить на свидание ведущих Аню и Ярика в прямом эфире на 88.8 FM с 8 до 9 утра. Успешно справившиеся с заданием получат два билета на "Жираф шоу" в Тюменский государственный цирк.

Партнер проекта - российская государственная цирковая компания "Жираф шоу".