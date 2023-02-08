Радио "Рекорд Тюмень" ищет гуру флирта

10:00 08 февраля 2023
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Афиша предоставлена организаторами

Всех считающих себя гуру флирта радио "Рекорд Тюмень" зовёт сыграть в игру "Великий соблазнитель" (12+) на шоу "Мега утро".

Только в течение этой недели участникам предстоит пригласить на свидание ведущих Аню и Ярика в прямом эфире на 88.8 FM с 8 до 9 утра. Успешно справившиеся с заданием получат два билета на "Жираф шоу" в Тюменский государственный цирк. 

Партнер проекта - российская государственная цирковая компания "Жираф шоу".

Теги: конкурсы
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