Детский центр в Тюмени готовит детей к 1 классу за 3,5 месяца

Фото: KIDODO

Детский центр KIDODO продолжает набор будущих первоклассников на экспресс-курс подготовки к школе. Всего за 3,5 месяца дети научатся читать, писать, считать, отвечать у доски и подготовятся к школьной жизни.

Занятия в "KIDOшколе" ведёт опытный логопед Ирина Федоровская. Под её руководством дети будут развивать красивую, грамотную, чёткую речь. В этом детям поможет артикуляционная гимнастика.

В основе экспресс-курса лежит система обучения чтению по "Кубикам Зайцева". Ребёнок научится читать по слогам, в будущем это поможет ему писать без ошибок. Также он подготовит руку к письму и будет писать печатными буквами, выучит цифры до 100, а в пределах 10 будет складывать и вычитать, отвечать у доски. Но самая главная цель "KIDOшколы" – подготовить будущих школьников к новому жизненному этапу эмоционально, сформировать позитивное отношение к школе.

Занятия экспресс-курса пройдут с 7 февраля по 31 мая, 2 раза в неделю. Каждое занятие длится 1 час 10 минут с переменкой. Группы небольшие – до 12 человек. В абонемент включены учебные пособия, всё необходимое для занятия и даже выпускной.

Только до 6 февраля при покупке абонемента "KIDOшколы" можно получить абонемент на посещение соляной пещеры для всей семьи в подарок. Узнать подробнее можно на сайте KIDODO и по телефону 500-908.