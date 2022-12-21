На новогодние утренники в Kidodo остаётся всего несколько билетов

Фото: детский центр KIDODO

В тюменском детском центре KIDODO в разгаре проведение новогодних утренников. В этом году придуманы 4 формата праздника для детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Чтобы ничто не омрачило впечатления от торжества, предприняты меры безопасности и предосторожности.

Ограниченное число участников утренника не вызовет у совсем маленьких гостей негативные эмоции, ощущения суеты, страха толпы незнакомых людей. Артисты смогут уделить внимание каждому ребёнку, давая ему возможность осознать происходящее, без спешки выполнять инструкции героев, задания. Дети и взрослые смогут соблюдать безопасную дистанцию друг от друга для дополнительной защиты.

После каждого праздника помещение тщательно проветривается, вентилируется, дезинфицируется. Работают профессиональные очистители воздуха "Дезар". Эти правила для детского центра обязательны вне зависимости от эпидемиологической обстановки из-за особенностей детского поведения: она познают мир с помощью прикосновений, пробуют всё "на язык", их сложно удерживать на расстоянии друг от друга.

На входе проводится термометрия, антисептическая обработка рук. Безопасность детей превыше всего, поэтому люди с признаками ОРВИ на праздник не допускаются: как гости, так и сотрудники. Во время утренника взрослые находятся в защитных масках.

Напомним, детские новогодние утренники пройдут в KIDODO 24 и 25 декабря по адресам ул. Богдановича, 16 и ул. Полевой, 105. Подробный график и описание праздников можно узнать на сайте, в социальных сетях и по телефону +7 (3452) 500-908.