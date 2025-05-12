Следующая короткая трудовая неделя будет в июне

12:17 12 мая 2025
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На начало мая в связи с праздниками в России в этом году первые две рабочие недели выдались короткими, следующая трехдневная рабочая неделя будет в июне.

Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным.

Теги: выходные , праздники
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