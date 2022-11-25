Как сохранить зрение у ребенка с диагнозом сахарный диабет?

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Ежегодно в мире сахарным диабетом заболевают более 108 тыс. детей в возрасте от 0 до 14 лет и более 41 тыс. подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Всего по данным на 2021 год более 1,2 млн детей и подростков имеют диагноз СД 1 типа.

Сахарный диабет (СД) — это большая группа сложных метаболических заболеваний, которая характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. Обусловлено это нарушением секреции или действия инсулина, или их сочетанием, что вызывает изменения углеводного, жирового и белкового обмена.

Опасность сахарного диабета в этом возрасте заключается в развитии тяжёлых поздних осложнений, таких как диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек, диабетическая катаракта, нефропатия, полинейропатия и др. При этом течение сахарного диабета, особенно 1-го типа, у юных пациентов очень неустойчиво: уровень глюкозы снижается и повышается эпизодически. Это связано с воздействием таких внутренних и внешних факторов, как снижение чувствительности к инсулину, увеличение уровня гормона роста и половых гормонов, погрешности в питании, пропуски необходимых инъекций инсулина.

"Истинная диабетическая катаракта чаще встречается у детей и молодых людей и, как правило, бывает двусторонней. В отличие от возрастной катаракты диабетическая катаракта прогрессирует быстро и может развиться в течение 2-3 месяцев! При наличии такого осложнения диабета, как нефропатия, осложнения со стороны органа зрения протекают тяжелее", - отмечает врач-офтальмолог высшей категории отделения приёма детского населения Областного офтальмологического диспансера Ольга Мамаева.

Чтобы не развивались осложнения диабета, необходимо удерживать уровень глюкозы крови в пределах нормальных значений и не допускать резких его колебаний. Также важно следить за уровнем гликированного гемоглобина, у детей и подростков его целевой показатель должен быть менее 7%.

Если ребенку поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа, то первично он должен быть осмотрен офтальмологом в 10 лет при длительности заболевания СД от 5 лет или с началом пубертатного периода при длительности заболевания СД от 2 лет. При сахарном диабете 2 типа осмотр офтальмолога должен быть проведен при постановке диагноза. Дальнейшие осмотры зависят от стадии изменений органа зрения. Офтальмолог может приглашать ребенка на диагностику как раз в месяц, так и раз в 6 месяцев, но не реже одного раза в год.

Родителям следует помнить, что при неожиданном снижении остроты зрения или появлении каких-либо жалоб со стороны органа зрения обследование у офтальмолога должно быть проведено как можно скорее, вне зависимости от сроков очередного визита к врачу.