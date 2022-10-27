Детский центр KIDODO проводит набор маленьких тюменцев в субботнюю группу

Фото: сеть частных детских садов KIDODO

На календаре середина недели – самое время строить планы на грядущую субботу! Проведите свой день так, как вы хотите, а KIDODO возьмет на себя заботу о вашем малыше.

Группа кратковременного пребывания "Суббота без забот" будет работать в детском центре KIDODO с 10:00 до 13:00. Дети проведут целых 3 часа в выходной интересно, весело и познавательно, пока родители занимаются делами, которые давно откладывали.

На занятиях ребята вместе с воспитателями проведут веселую разминку, сделают творческую поделку, проведут опыты и эксперименты, устроят дискотеку с мыльными пузырями, почитают хорошие книги и многое другое. Кроме того, встречи помогут детям социализироваться среди сверстников и научиться работать в группе.

Занятия проводятся в мини-группах до 15 человек в специально оборудованном детском центре по адресу ул. Евгения Богдановича, 16.

Узнать подробности и записаться можно по телефону 500-908 или на сайте.