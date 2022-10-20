В проекте "Шансон – не сон!" стартовало народное голосование

Фотография предоставлена организаторами проекта

Стартовал очередной этап грандиозного проекта радио "Шансон Тюмень" – "Шансон – не сон!". На сайте радиовтюмени.рф началось народное голосование, за победу борется 21 автор-исполнитель.

"Шансон – не сон!" - ежегодный проект радио "Шансон Тюмень", в котором принимают участие авторы-исполнители шансона по-русски со всей страны. В этом году в конкурсе представлены Пермь, Казань, Санкт Петербург, Москва и, конечно, Тюмень. В 2022 году участников стало еще больше, а это значит, что все больше людей объединяет одно – любовь к музыке, спетой сердцем.

Победителя проекта в 2022 году выберет компетентное жюри, в состав которого войдут представители музыкальной редакции федерального вещателя "Радио Шансон", топовые артисты жанра и программная служба "Медиа Траст Тюмень". Песня победителя проекта появится в эфире радио "Шансон Тюмень", обладатель второго места получит возможность записать свою песню в профессиональной звукозаписывающей студии, за третье участник сможет провести профессиональную фотоссесию.

Трех призеров определит жюри, а кто одержит победу в народном голосовании, зависит именно от слушателей! Скорее знакомьтесь с будущими звёздами жанра, насладитесь их творчеством и обязательно проголосуйте по ссылке. Возрастная категория 12+

Финал проекта и гала-концерт состоится в ресторане "Максимилианс" 24 ноября в 18:00, вход свободный. На сцене выступят финалисты проекта и приглашенные тюменские исполнители. Подробнее о сроках проведения конкурса и призах - на сайте radiovtyumeni.ru.

Партнер проекта — сервис & маркет "Шинтоп".