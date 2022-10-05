Тюменцы ловят Авторадио-Мобиль

Афиша предоставлена организаторами

Любой желающий может поймать яркий Авторадио-Мобиль на дорогах Тюмени и выиграть "тот самый" смартфон последней модели и много других подарков.

Для этого с 4 по 24 октября каждый вторник и четверг с 13 до 14 часов нужно внимательно слушать программу "Авторадио поздравляет", а ведущий даст подсказку, в какой точке находится Авторадио-Мобиль. Первым 20 слушателям, добравшимся до места, "Авторадио Тюмень" подарит вкуснейшие бургеры от Black Star Burger и наклейку на авто с уникальным номером.

Важно приклеить её на свой автомобиль и уже 28 октября в 13:00 приехать на набережную к "Конторе Пароходства", где ведущие драйв-шоу "Поехали" Иван Броневой, Лиза Калинина и Денис Курочкин разыграют "тот самый" смартфон.

Организаторы обращают внимание: чем больше наклеек, тем выше шанс выиграть главный приз и другие подарки от "Авторадио Тюмень" и партнеров проекта.

Информация о сроках проведения и призах размещена в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте". Возрастная категория 0+

Генеральный партнер проекта - Black Star Burger. Партнер проекта - "Центр микрохирургии глаза "Визус-1". Автомобильный партер - официальный дилерский центр Тюмень-АВТОВАЗ.