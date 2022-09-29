На Обходе Тюмени изменился скоростной режим

В южной части обхода города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населённого пункта. Накануне на Московском и Червишевском трактах на подъезде к Тюмени и на объездной дороге установили знаки 5.23.1 "Начало населенного пункта". Работа камер, которые следят за скоростным режимом, перенастроена. Водителям рекомендуют обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Решение принято по итогам заседания региональной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Главного управления строительства ТО.

"На комиссии была проанализирована статистика ДТП. Участок от Московского тракта до ТЭЦ-2 считается аварийно-опасным. Поэтому в рамках мероприятий по устранению мест концентрации ДТП решено включить участок в зону населённого пункта и выставить соответствующие знаки", - прокомментировал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.