Новая неделя порадует тюменцев солнцем и теплом

Предстоящие семь дней в Тюмени пройдут преимущественно без осадков: небольшие дожди и грозы вероятны лишь во вторник и среду.
Сегодня, 25 июля, воздух прогреется до +28 °С, солнечно.
Во вторник, 26 июля, также +28 °С вечером возможен небольшой дождь с грозой.
В среду, 27 июля, в ночные часы дождь, с утра и в течение дня малооблачно, без осадков, максимальна температура воздуха - +24 °С.
В четверг, 28 июля, ясная погода и +24 °С.
В пятницу, 29 июля, около +23 °С, без осадков.
Последние июльские выходные, 30 и 31, пройдут без осадков при температуре воздуха +25 - +26 °С.
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