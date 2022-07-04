Новая неделя в Тюмени будет теплее предыдущей

Новая неделя будет теплее предыдущей, небольшой дождь вероятен в четверг, в входные, по прогнозам синоптиков, градусники покажут около +25-28 °С.
Сегодня днем ожидается переменная облачность, до +14 °С, ветер северный, умеренный, ночью около +13°.
Во вторник, 5 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, днем до +17 °С.
В среду, 6 июля, малооблачно, максимальная температура днем +21 °С.
В четверг, 7 июля, утром возможен небольшой дождь, днем малооблачно и до + 20 °С.
В пятницу, 9 июля, в первой половине дня солнечно, во второй - переменная облачность, днем до + 25 °С, ветер слабый.
В субботу, 10 июля, погода такая же, как в предыдущий день, днем +25 °С, ветер северо-западный, умеренный.
В воскресенье будет больше солнца и тепла - днем до +28 °С.
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