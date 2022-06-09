Часть улицы Орджоникидзе в Тюмени станет пешеходной на один день

Участок улицы Орджоникидзе в Тюмени станет пешеходным на один день. Проезд транспорту перекроют из-за фестиваля "Мост дружбы, который будет проходить на Цветном бульваре в День России.

В связи с проведением культурно-массового мероприятия "Мост Дружбы" информируем о временном прекращении движения всех транспортных средств 12.06.2022 г. в период с 07 до 23 часов по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения. Объезд участка осуществляется по ул. Герцена и ул. Ленина.