Максимально допустимые нагрузки для деталей вертолетов рассчитали в ТюмГУ

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Сотрудники Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" работают над задачами АО "ЮТэйр-Инжиниринг". Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета.

"Перед нами стояла задача провести виртуальные испытания, проверить на прочность несколько механических элементов, используемых в узлах крепления дополнительного оборудования внутри корпуса воздушного судна, узнать максимально допустимые нагрузки для этих элементов. Исследования проводились путем численного моделирования с применением специализированного программного обеспечения. В перспективе эти задачи могут оказаться лишь первым шагом в целой череде исследований, сопровождающих проектирование нового оборудования и доработку существующего. Мы можем исследовать прочность элементов крепления в совокупности с другими частями конструкции в различных сценариях использования – например, при перегрузках жесткой посадки", – рассказал Юрий Гильманов, руководитель Центра компьютерного инжиниринга отделения НЦМУ "Передовые цифровые технологии" в ТюмГУ.

АО "ЮТэйр-Инжиниринг" — один из самых больших центров технического обслуживания вертолетов в России, который входит в группу компаний, занимающихся ремонтом авиационной техники, самолетными и вертолетными перевозками во всех регионах России. "ЮТэйр" вносит значительный вклад в авиационно-транспортную поддержку разведки, добычи и транспортировки углеводородов в Западной и Восточной Сибири.

Центр компьютерного инжиниринга НЦМУ "Передовые цифровые технологии" в ТюмГУ занимается созданием оборудования с применением современных методов цифрового проектирования и компьютерного моделирования, разработкой конструкторской документации. Процесс исследований обеспечивается как вычислительными мощностями самого центра, так и суперкомпьютером Тюменского государственного университета.

Проект выполнен в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.