В Тюмени уже несколько дней длится купальный сезон

09:49 23 мая 2022
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Ежегодно, вне зависимости от погоды, 20 мая, согласно распоряжению горадминистрации от 08.06.2017 № 370, в Тюмени начинается купальный сезон.

В управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города отметили, несмотря на официальное начало сезона, купаться в местных водоемах еще нельзя - Роспотребнадзор пока не выдавал санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам.

Места для массового отдыха граждан (без организации пляжных зон) функционируют на реке Тура, прудах Войновский, Южный, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на в сквере Серебряные ключи. Пляжные зоны обустроены на озере Верхнем Кривом (район Верхнего бора), пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2) и озере Липовом (25-й км объездной дороги Тюмени), но открытие купального сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха.

"Убедительно просим жителей и гостей города обращать внимание на информационные знаки "Купаться запрещено", установленные на водных объектах, и не подвергать свою жизнь опасности", - обращаются к горожанам представители горадминистрации.

Теги: водоемы , купальный сезон , Роспотребнадзор
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