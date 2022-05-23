В Тюмени уже несколько дней длится купальный сезон

Ежегодно, вне зависимости от погоды, 20 мая, согласно распоряжению горадминистрации от 08.06.2017 № 370, в Тюмени начинается купальный сезон.

В управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города отметили, несмотря на официальное начало сезона, купаться в местных водоемах еще нельзя - Роспотребнадзор пока не выдавал санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам.

Места для массового отдыха граждан (без организации пляжных зон) функционируют на реке Тура, прудах Войновский, Южный, обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный, а также на в сквере Серебряные ключи. Пляжные зоны обустроены на озере Верхнем Кривом (район Верхнего бора), пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2) и озере Липовом (25-й км объездной дороги Тюмени), но открытие купального сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха.

"Убедительно просим жителей и гостей города обращать внимание на информационные знаки "Купаться запрещено", установленные на водных объектах, и не подвергать свою жизнь опасности", - обращаются к горожанам представители горадминистрации.