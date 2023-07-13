В Тюменской области утонули 23 человека. Спасатели призывают граждан освежаться в душе и ваннах

В Тюменской области с начала года утонули 23 человека, семь из них - несовершеннолетние. Причем три трагедии - погибли два подростка и мужчина - произошло за последние четыре дня. Все трагические случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, подчеркивают в ГУМЧС ТО.

"Уважаемые жители и гости региона! Убедительно просим вас соблюдать требования безопасности. Воздержитесь от купания в неустановленных и незнакомых местах, чтобы охладится - примите душ или ванну", - обращаются к жителям региона спасатели.

Специалисты также отмечают, что из-за снижения уровня воды в реках и озёрах серьезно изменился рельеф дна. Те глубокие ямы и впадины, которые ранее были далеко от берега, сейчас оказываются в зоне входа человека в воду, что добавляет опасности при купании. "Не разрешайте детям приближаться к воде без сопровождения взрослых. Напомните им, что водоём и реки - источник повышенной опасности. Берегите себя своих близких", - просят спасатели земляков.