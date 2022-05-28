Тюменцам рассказали, как безопасно отдохнуть на пляже

Администрация Тюмени 20 мая объявила начало купального сезона, при этом пока санитарно-эпидемиологические заключения ни одному пляжу не выдали – проверки продолжаются. Тем не менее, уже стоит повторить правила поведения на воде.

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Дмитрия Прядко, выбирать для отдыха стоит пляжи, проверенные ведомствами, и зарегистрированные в Центре государственной инспекции по маломерным судам.

"Основные правила: нельзя находиться на пляже в состоянии опьянения. Нырять можно только на оборудованном пляже со специальных мостков и вышек", - рассказал Вслух.ру спасатель.

Если на пляж идете с детьми, употреблять алкоголь, говорит Дмитрий Прядко, нельзя ни в коем случае. И важно постоянно следить за ребенком, даже на секунду, не выпуская его из вида.