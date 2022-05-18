Случай боррелиоза выявили у жителя Тюменской области

16:33 18 мая 2022
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Первый случай заболевания клещевым боррелиозом выявлен у 48-летнего жителя Тюменского района, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 17 мая в медицинских организациях региона зарегистрировано 4251 обращения граждан в связи с присасыванием клещей, из них 1011 у детей в возрасте до 14 лет.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (2007), Ишиме и Ишимском районе (344),  Тобольске и Тобольском районе (382), Заводоуковском городском округе (210).

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ для предотвращения присасывания клещей проводятся акарицидные обработки. Всего обработано 3435 га.

Теги: инфекционные заболевания , клещи , Роспотребнадзор , статистика
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