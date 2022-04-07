На двух участках трассы Тюмень-Омск ночью перекроют движение

17:53 07 апреля 2022
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На автодороге Р-402 Тюмень-Омск в Ишимском районе в ночь на 8 апреля будет перекрыто движение. Возле села Боровое движение перекроют с 02:15 до 02:30 на время монтажа электрокабеля, проезд возле села Равнец будет закрыт с 04:15 до 04:30. 

 Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

Теги: Ишимский район , ограничение движения , федеральная трасса
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