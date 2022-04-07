На двух участках трассы Тюмень-Омск ночью перекроют движение

На автодороге Р-402 Тюмень-Омск в Ишимском районе в ночь на 8 апреля будет перекрыто движение. Возле села Боровое движение перекроют с 02:15 до 02:30 на время монтажа электрокабеля, проезд возле села Равнец будет закрыт с 04:15 до 04:30.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.