ВАРМСУ выпустила собрание муниципальных правоприменительных практик

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований выпустили собрание муниципальных правоприменительных практик под названием "Федеральный судебник". Об этом сообщает пресс-служба ВАРМСУ.

Судебная защита интересов местного самоуправления – один из сложнейших видов деятельности муниципалитетов. Федеральный судебник призван помочь в организации этой работы на местах. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования, которые являются успешными для защиты интересов местного самоуправления или содержат в себе иную интересную муниципальному сообществу правоприменительную практику. Целью проекта является развитие института судебной защиты местного самоуправления в Российской Федерации. Издание предназначено для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность составителям, а также региональным СМО и органам местного самоуправление за участие в подготовке и издании "Федерального судебника-2021".

"От эффективности деятельности органов местного самоуправления, их сотрудников и власти в целом в муниципальных образованиях зависит качество жизни каждого россиянина, независимо от статуса, возраста, пола и места жительства. Ни один регион нашей страны, ни государство в целом, не могут считаться эффективными до тех пор, пока уровень институционального развития местного самоуправления остаётся недостаточным для того, чтобы в полной мере удовлетворять базовые условия жизнеобеспечения населения, проживающего на этих территориях. Одной из целей использования "Судебника" является методическая поддержка муниципального сообщества. Здесь собрана и обобщена судебная практика по разным вопросам, которая сложилась в различных регионах. Практически каждое судебное решение сопровождается экспертными комментариями и советами", - отметил Владимир Мазур.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский представил краткий обзор "Федерального судебника". Он отметил, что идея подготовить данную книгу возникла закономерно в ходе обсуждения проблем в правовой защите местного самоуправления.

"Особенностью данного издания является то, что в нем обобщены решения с муниципальными победами в судах. Эти решения могут быть использованы в своей работе не только органами местного самоуправления, но и судами, представителями контрольно-надзорных органов. Коллективом сотрудников ВАРМСУ и представителями Красноярского ИГМУ проделана большая работа, которая, надеюсь, будет полезна и востребована на местах", - отметил Иван Цецерский.

Федеральный судебник представлен в двух томах. Том 1 состоит из трех разделов и содержит описание и анализ производств по делам, рассматриваемым в рамках Арбитражного процессуального кодекса, а также в рамках Гражданского процессуального кодекса. Том 2 состоит из четырех разделов, в которых представлены производства по делам, рассматриваемым в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делам, в рамках Кодекса административного судопроизводства РФ и по делам, рассматриваемым в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, представлен раздел с позициями Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам в сфере местного самоуправления, а также емкое приложение с формами процессуальных документов.

"Это сборник реальных практических ситуаций, их правовой анализ и оценка, данная судами различных инстанций. Представлены нарушения, допущенные органами власти при проведении проверочных мероприятий ОМСУ, выявлены проблемы применения действующего законодательства. В перспективе рассматривается создание межрегиональных центров судебной защиты, учреждение института судебного омбудсмена по защите МСУ, ведение федерального судебника в электронном в виде с соответствующим дополнением актуальной практикой", - сообщил директор Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края Алексей Менщиков.

По мнению главы Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, при подготовке "Федерального судебника" проведена серьезная организаторская и экспертная работа, в том числе с привлечением муниципального сообщества и специалистов на местах.

"Эта книга - фактический путеводитель, содержащий в себе указание на различные способы и модели поведения, а также алгоритмы и тактики судебной защиты. Выявленные проблемы применения действующего законодательства и рекомендации будут служить подспорьем для глав муниципалитетов, депутатов представительных органов и муниципальных служащих при отстаивании своей позиции в суде и защите публичных интересов местного самоуправления", - прокомментировал эксперт.

Отметим, в 2020 году в Красноярске на XI форуме "Сибирские муниципальные диалоги" состоялась презентация книги "Судебник", которая была подготовлена сотрудниками ИГМУ и включала решения судов Красноярского края. Издание стало востребованным у органов местного самоуправления, вызвало большой интерес у представителей органов государственной власти. В связи с актуальностью темы в 2021 году ВАРМСУ и Институт решили подготовить более масштабное издание - "Федеральный судебник".

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления приняли непосредственное участие в подготовке книги, предоставив судебные решения, связанные с защитой публичных интересов муниципальных образований, которые являются успешными для местного самоуправления или содержат в себе иную полезную муниципальному сообществу правоприменительную практику.

"Надеемся, "Федеральный судебник" станет действенным помощником для представителей органов местного самоуправления и повысит эффективность работы органов муниципальной власти", - подытожил Иван Цецерский.

Скачать издание можно здесь.

Справка. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) создана в 2019 году, учредителями выступили крупные и авторитетные общественные организации России. В настоящее время в состав Ассоциации входят все Советы муниципальных образований субъектов РФ.