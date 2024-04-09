Курьера, работавшего на телефонных мошенников, отправили в колонию

10:04 09 апреля 2024
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В Тобольске 22-летнего жителя Югры, похитившего у пенсионеров 450 тысяч рублей, приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима по статье о мошенничестве, сообщает облпрокуратура.

Установлено, что в апреле 2023 года молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами. Его соучастники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции, свидетелями, сообщали ложную информацию о том, что их родственники являются виновниками ДТП с пострадавшими, и предлагали заплатить за прекращение уголовного дела. Молодой человек в роли "курьера" приезжал к ним домой и забирал деньги. У трех пенсионерок он взял более 450 тысяч рублей.   

Помимо срока, суд удовлетворил иски прокурора о взыскании причиненного потерпевшим ущерба.

Теги: мошенники , пенсионеры , суд
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