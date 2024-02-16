Федеральные судьи Тюменской области за 2023 год рассмотели около 118 тысяч дел

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Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов на заседании об итогах работы судебной системы за 2023 год сообщил, что общее количество дел и материалов всех категорий, рассмотренных федеральными судьями районных (городских) судов за 2023 год - 117 716, это на 4,6 % меньше, чем за 2022 год.

Сейчас правосудие в Тюменской области осуществляет 24 районных (городских) суда общей юрисдикции с фактической численностью 160 судей, 69 мировых судей и 46 судей областного суда. Численность служащих аппаратов судов области составляет 525 сотрудников, в мировой юстиции трудятся 325 специалистов.

Говоря о нагрузке в целом, Антропов отметил, что в судах областного центра нагрузка на судью является запредельной, к примеру: в Центральном районном суде Тюмени общая фактическая нагрузка на одного судью составило 170 дел и материалов, при средней областной общей нагрузке 81 дело и материалов. В 2023 году на 4% возросла нагрузка мировых судей Тюменской области – общее количество дел составило 654 232 (2022 год – 630 897 дел).

Говоря об общем проценте утверждаемости, Антропов сообщил, что по уголовным делам он равен 94,2%, по гражданским и административным делам - 96,5%.