Дом экстремистской религиозной организации в Тюмени обратили в собственность государства

10:31 22 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/prokuraturatmo

По иску прокуратуры города Тюмени недвижимость религиозного объединения Свидетелей Иеговы, признанного экстремистским, обращена в собственность Российской Федерации, сообщает облпрокуратура.

"В марте 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению Свидетели Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом площадью 158 кв. м с земельным участком в 1 500 кв. м. в Тюмени. 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России. В связи с этим имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит обращению в собственность Российской Федерации", - поясняется в сообщении. 

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора пожертвования, прекращении права собственности и обращении земельного участка и жилого дома в собственность РФ, Ленинский районный суд эти требования удовлетворил.

Теги: недвижимость , прокуратура , суд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024