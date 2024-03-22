Дом экстремистской религиозной организации в Тюмени обратили в собственность государства

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По иску прокуратуры города Тюмени недвижимость религиозного объединения Свидетелей Иеговы, признанного экстремистским, обращена в собственность Российской Федерации, сообщает облпрокуратура.

"В марте 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" города Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению Свидетели Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом площадью 158 кв. м с земельным участком в 1 500 кв. м. в Тюмени. 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России. В связи с этим имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит обращению в собственность Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора пожертвования, прекращении права собственности и обращении земельного участка и жилого дома в собственность РФ, Ленинский районный суд эти требования удовлетворил.