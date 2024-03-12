Авиакомпания "Россия" и тобольский аэропорт выясняют отношения из-за утки и ущерба в 40 млн рублей

В Арбитражном суде Тюменской области 10 апреля планируют рассмотреть дело о тобольской утке, которая в апреле 2023 года попала в двигатель самолета, вылетавшего из аэропорта Ремезов. Иск почти на 40 млн рублей к воздушной гавани предъявляет авиакомпания "Россия".

Об авиаинциденте прошлого года 11 марта вспомнили в ряде Telegram-каналов, и, в частности, Shot.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на АК, в сумме ущерба учтены расходы на дополнительное обслуживание пассажиров рейса, оплату труда экипажу и затраты на ремонт судна. В опубликованных в картотеке арбитражных дел документах указано, что иск поступил в сентябре прошлого года, ответчик с ним не согласен. "Согаз" в качестве третьего лица поддерживает доводы ответчика об отсутствии нарушений на аэродроме комплекса мероприятий по предотвращению столкновений воздушных судов с птицами, а сам ответчик считает указанную истцом стоимость восстановительного ремонта самолета завышенной.

На предстоящем заседании планируется рассмотреть результаты судебной экспертизы, которую по инициативе истца проводит Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. До 5 апреля экспертам предстоит ответить, является ли злополучная кряква транзитной птицей или ее привлекает аэродром, определить, могли ли аэропорт благодаря мерам по обеспечению орнитологической безопасности исключить возможность перелета на территории аэропорта одиночной птицы, существуют ли средства и методы отпугивания птиц, которые аэропорт мог бы использовать, но не использовал для отпугивания птиц и на прочие вопросы.