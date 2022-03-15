В Тюмени проведут соревнования по ликвидации последствий ДТП

Соревнования на звание "Лучшая команда Тюменской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте" пройдут 18 марта на территории Специализированной пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС России.

Соревноваться будут восемь команд из пожарно-спасательных подразделений юга Тюменской области, цель мероприятия - практическая отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим в дорожных авариях. Также сотрудники подразделений обменяются опытом, приемами и способами спасания пострадавших и оказания им первой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.