В Тюмени проведут соревнования по ликвидации последствий ДТП

09:39 15 марта 2022
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Соревнования на звание "Лучшая команда Тюменской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте" пройдут 18 марта на территории Специализированной пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС России.

Соревноваться будут восемь команд из пожарно-спасательных подразделений юга Тюменской области, цель мероприятия - практическая отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим в дорожных авариях. Также сотрудники подразделений обменяются опытом, приемами и способами спасания пострадавших и оказания им первой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. 

Теги: ДТП , МЧС
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