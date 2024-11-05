В Тюмени ночью при пожаре погиб человек

09:31 05 ноября 2024
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На улице Почтовая в Тюмени сгорел частный дом - сообщение о  пожаре поступило в дежурную часть в третьем часу ночи 5 ноября. На пожаре погиб один человек, еще  один травмирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области.

На момент прибытия сотрудников МЧС России наблюдалось горение внутри одноэтажного деревянного дома. На месте вызова были задействованы 25 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 6 единиц техники.

Причина ночного пожара устанавливается.

Теги: МЧС , пожары
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