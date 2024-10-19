В Тюмени шесть человек пострадали при пожаре в центре "Милосердие"

Пожар в реабилитационном центре "Милосердие" на улице Коммунистической произошел рано утром в субботу, по прибытии пожарные обнаружили плотное задымление всех двух этажей здания - эвакуировать пришлось и постояльцев, и работников.

По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Кирилла Сальникова, эвакуировано 25 постояльцев, спасено 20, в том числе 18 маломобильных, их выносили на носилках. с помощью спассредств. Шестерых госпитализировали.

По данным депздрава, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Калининского административного округа города Тюмени провести проверку по данному факту, в ходе которой дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В местном следкоме сообщили, что тоже проводят проверку, по предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Следователем СК России проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.