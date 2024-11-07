В Заводоуковском округе при пожаре в многоквартирнике погиб один человек

Сообщение о пожаре в поселке Комсомольский Заводоуковского городского округа поступило в четвертом часу 7 ноября, сообщает ГУ МЧС Тюменской области.
Пожар произошёл в квартире двухэтажного жилого многоквартирного дома - площадь пожара составила 3 квадратных метра. Один человек погиб.
На место вызова привлекались 3 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.
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