В Заводоуковском округе при пожаре в многоквартирнике погиб один человек

Сообщение о пожаре в поселке Комсомольский Заводоуковского городского округа поступило в четвертом часу 7 ноября, сообщает ГУ МЧС Тюменской области.

Пожар произошёл в квартире двухэтажного жилого многоквартирного дома - площадь пожара составила 3 квадратных метра. Один человек погиб.

На место вызова привлекались 3 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.