В Заводоуковском округе при пожаре в многоквартирнике погиб один человек

09:09 07 ноября 2024
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Сообщение о пожаре в поселке Комсомольский Заводоуковского городского округа поступило в четвертом часу 7 ноября, сообщает ГУ МЧС Тюменской области. 

Пожар произошёл в квартире двухэтажного жилого многоквартирного дома - площадь пожара составила 3 квадратных метра. Один человек погиб.

На место вызова привлекались 3 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.

Теги: МЧС , погибшие , пожары
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