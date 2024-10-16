Павильон с шаурмой сгорел под Тюменью

13:39 16 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - ГУ МЧС ТО

В селе Перевалово на 12-м Федеральном проезде произошел пожар в отдельно стоящем павильоне, в котором осуществлялась продажа шаурмы, причина пожара - короткое замыкание водонагревательного бойлера, сообщили в ГУ МЧС региона.

Прибывшие к месту вызова три пожарных расчета оперативно ликвидировали огонь на общей площади 24 квадратных метра. В результате происшествия пострадавших нет.

Теги: МЧС , пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024