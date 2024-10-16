Павильон с шаурмой сгорел под Тюменью

В селе Перевалово на 12-м Федеральном проезде произошел пожар в отдельно стоящем павильоне, в котором осуществлялась продажа шаурмы, причина пожара - короткое замыкание водонагревательного бойлера, сообщили в ГУ МЧС региона.
Прибывшие к месту вызова три пожарных расчета оперативно ликвидировали огонь на общей площади 24 квадратных метра. В результате происшествия пострадавших нет.
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