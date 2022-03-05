"Праздничный патруль "Авторадио" поздравил тюменцев с праздниками

Фотография предоставлена организаторами акции

Море цветов и подарков раздал жителям Тюмени "Праздничный патруль "Авторадио". Вместе с сотрудниками ГИБДД и партнерами проекта работника радиостанции поздравляли мужчин и женщин в канун любимых праздников, 23 февраля и 8 марта.

"Праздничный патруль" – проект "Авторадио", в котором при поддержке ГИБДД Тюменской области мобильные бригады "Авторадио" останавливают автолюбителей на тюменских дорогах, но не для проверки, а чтобы вручить приятные сюрпризы от радиостанции и партнеров проекта.

В нынешнем году подарками стали незаменимый набор для зрения от "GAZ оптика", продукция, которая так кстати на Масленицу, от птицефабрики "Пышминская", а также мороженое - шоколадный сэндвич от "Купино".

"Праздничный патруль" отправляется на заслуженный отдых, но обязательно вернется на дороги областной столицы в следующем году.